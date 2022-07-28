Черкесск, 28 июля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия 30–31 августа станет столицей международного гастрономического фестиваля кавказской кухни «КуНаК–2022». Название фестиваля расшифровывается как «Кухня народов Кавказа». В 2022 году он проводится в рамках празднования 100-летия Карачаево-Черкесии, сообщили 28 июля в министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесии.

Игоревич Шашлык

В масштабном мероприятии примут участие более пяти тысяч участников, 50 поваров из Адыгеи, Азербайджана, Армении, республик Северного Кавказа, со Ставрополья, с Урала и других регионов приготовят национальные блюда, в том числе традиционные балкарские хычины, русскую окрошку, ачаров плав, лягур либжу, ногъай шай, бышлакъ биширген. При этом в бесплатной дегустации смогут принять участие все желающие — объемы приготовленных блюд будут исчисляться сотнями килограммов.

«В ознаменование 100-летия нашей прекрасной Карачаево-Черкесии мы решили пригласить к себе все регионы Большого Кавказа, чтобы разделить радость празднования с нашими друзьями и соседями, а также порадовать кулинарными изысками всех гостей курорта. Пожалуй, впервые мы познакомим жителей и гостей республики с кухней народов Большого Кавказа в таком объеме», — рассказал министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев .

Гости фестиваля смогут стать участниками мастер-классов по приготовлению национальных кавказских блюд. В рамках мероприятия состоится торжественная церемония закладки капсулы времени с рецептами аутентичной кухни народов Кавказа. Потомки смогут вскрыть её через 50 лет.

Во время гастрономического форума также состоится чемпионат Северного Кавказа по кулинарному искусству серии всероссийских соревнований «Большие Огненные Игры». За кубок главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова будут бороться десять команд из различных регионов России.