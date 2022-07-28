Нижний Новгород, 28 июля 2022, 19:02 — REGNUM Полуторагодовалого ребенка удалось спасти, после того, как он выпил средство для прочистки труб. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ПИМУ (Приволжского исследовательского медицинского университета).

Младенец
Младенец
Pixabay.com

Семья пострадавшего ребенка живет неподалеку от Института педиатрии Университетской клиники ПИМУ. Обнаружив, что сын выпил жидкость «Крот», родители на руках принесли его в институт за помощью.

«У ребенка уже были сипы — любое промедление или неверные действия могли закончиться… Нет, я не хочу даже думать об этом», — волнуется ректор медуниверситета Николай Карякин.

Команда реанимации тут же оказала ребенку экстренную медицинскую помощь, его состояние удалось стабилизировать. После этого, убедившись, что нет внутреннего кровотечения, в удовлетворительном состоянии пострадавшего госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Семенове мальчику оторвало руку по локоть, когда он засунул её в работающую стиральную машинку. Инцидент произошел из-за неисправности дверцы аппарата.