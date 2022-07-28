Нижний Новгород, 28 июля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Полуторагодовалого ребенка удалось спасти, после того, как он выпил средство для прочистки труб. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ПИМУ (Приволжского исследовательского медицинского университета).

Pixabay.com Младенец

Семья пострадавшего ребенка живет неподалеку от Института педиатрии Университетской клиники ПИМУ. Обнаружив, что сын выпил жидкость «Крот», родители на руках принесли его в институт за помощью.

«У ребенка уже были сипы — любое промедление или неверные действия могли закончиться… Нет, я не хочу даже думать об этом», — волнуется ректор медуниверситета Николай Карякин.

Команда реанимации тут же оказала ребенку экстренную медицинскую помощь, его состояние удалось стабилизировать. После этого, убедившись, что нет внутреннего кровотечения, в удовлетворительном состоянии пострадавшего госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Семенове мальчику оторвало руку по локоть, когда он засунул её в работающую стиральную машинку. Инцидент произошел из-за неисправности дверцы аппарата.