Анапа, Краснодарский край, , 19:00 — REGNUM Винодельня «Скалистый берег» открылась 27 июля в Анапе (Краснодарский край). Винодельня вышла на российский рынок с винами с собственных виноградников, заложенных еще в 2011–2013 годах.

Екатерина Вяльцева

Общая территория винодельни составляет 98,5 га. Две трети из них — охраняемый лесной массив со своим ландшафтом и микроклиматом, который вместе с расположением виноградников на высоте от 150 до 20 метров над уровнем моря и создает особенности терруара. На 30,4 га виноградников «Скалистого берега» выращивают восемь сортов винограда — Шардоне, Рислинг, Совиньон блан, Пино нуар, Каберне совиньон, Мерло, Каберне фран и автохтонный сорт «Красностоп Золотовский».

«Первые пять вин, которые мы представляем потребителям, изготовлены из классических западноевропейских сортов винограда. Наши основные цели — производить красивые вина, отображающие наш терруар и сорта винограда, используемые для их производства», — рассказала директор по производству Ирина Яковенко.

В первую серию премиальных вин вошли три белых — Шардоне, Совиньон блан, Рислинг — и два красных — Каберне фран и ассамбляжное вино «Красная книга. Глава 2». Все вина урожая 2020 года с защищенным географическим указанием, созданы из винограда с лоз возрастом 10 лет. Всего в этом году винодельня выпустила 44 300 бутылок. Общая мощность производства позволяет расширить выпуск до 500 000 бутылок в год.

«Для региона важнейшей задачей в настоящее время является развитие виноделия и виноградарства, — заявил присутствовавший на презентации «Скалистого берега» заместитель губернатора Краснодарского края по вопросам агропромышленного комплекса Андрей Коробка. — Сегодня семимильными шагами идут закладки виноградников с новыми сортами, в том числе с автохтонными, которые использовали еще наши предки. При поддержке президента России принят новый закон, благодаря которому появятся сотни гектаров виноградников и новые винодельни. Виноделие становится одной из важнейших отраслей Краснодарского края, благодаря которой развиваются сопутствующие сферы экономики, например, агротуризм, растут налоговые поступления».

Вина «Скалистого берега» уже в ближайшее время появятся на прилавках магазинов страны. А в планах винодельни — еще и развитие энотуризма региона, в рамках которого гостям будут предложены два экскурсионных тура по винодельне.