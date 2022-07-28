28 июля 2022 | Время чтения 7 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 20:26 — REGNUM Сегодня, 28 июля, в нашей стране отмечается День Крещения Руси. В этот день в 988 году князь Владимир Святославович вместе с дружинниками принял крещение в Херсонесе. Сегодня это праздник всех стран, существующих сегодня на земле исторической Руси. Колокольный звон прокатился в этот день по всем храмам и церквям. В храме иконы Божьей Матери «Знамение» села Агой Туапсинского района побывали корреспонденты ИА REGNUM.

Храм иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой Александр Погожев © ИА REGNUM

Настоятель храма иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой протоиерей Николай Писарев Александр Погожев © ИА REGNUM

«Об этом празднике сказано очень много. Православные знают о нём. Эти праздник — радостный, светлый и любимый людьми, потому что таинство Крещения вводит человека в жизнь вечную, соединяет человека с Богом. Господь говорит о том, что, если кто не родится от воды и духа святаго, не унаследует Царствие Божие. Наследниками этого вожделенного Царствия Божия мы становимся благодаря великому князю Владимиру, который, будучи мудрым руководителем, принял решение через православие соединить свой народ с Богом. Приняв православную веру, все населяющие в тот момент нашу страну люди совершенно по-другому оценили жизнь. Если до этого ценностями жизни являлись божества, которым они поклонялись и приносили человеческие жертвы, то, узнав о Христе, высшей ценностью для людей стала любовь. Бог есть любовь, и через эту жертвенную любовь Спаситель сошёл в ад и открыл двери рая для всего человечества. Через Его сошествие и через таинство Крещения, которое совершил сознательно народ нашего Отечества, мы вновь соединяемся со Христом в раю. Праздник Крещения Руси является ещё и утверждением нашей веры, а подтверждение тому, что у нас народ православный и верующий, мы видим во многих случаях нашей жизни», — отметил настоятель храма протоиерей Николай Писарев.

Храм иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой Александр Погожев © ИА REGNUM

Иконостас Храма иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой Александр Погожев © ИА REGNUM

Иконостас Храма иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой Александр Погожев © ИА REGNUM Мощи святых Александр Погожев © ИА REGNUM

Он показал строящийся в честь Пресвятой Владычицы нашей Приснодевы Марии храм. Это, говорит протоиерей, также является прямым доказательством того, что народ России — верующий, верует во Христа, верует в жизнь вечную. Иначе, если нет этой веры, то напрасна жизнь человечества.

Храм иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой Александр Погожев © ИА REGNUM Строящийся гостевой дом Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрительство нового храма Александр Погожев © ИА REGNUM

Строящийся храм Александр Погожев © ИА REGNUM

Закладной камень нового храма Александр Погожев © ИА REGNUM

Протоиерей Николай Писарев, настоятель православного Храма иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой и строитель Виталий Казимов, Туапсинский район Александр Погожев © ИА REGNUM

Прихожане у закладного камня строящегося храма Александр Погожев © ИА REGNUM

«Принять таинство Крещения можно в любом возрасте. По традиции, если крещение совершается над младенцем, то совершается по вере крестных родителей, которые выступают поручителями за младенца. Они берут на себя обязанность воспитывать ребёнка в вере православного христианства. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла у нас в храмах проводятся огласительные беседы перед таинством Крещения с крестными родителями, чтобы они понимали всю ту ответственность, которую они принимают на себя. Взрослые, конечно, могут принять тоже таинство Крещения, осознав веру, придя к священнику, чтобы уточнить некоторые детали, изучить Символ веры, посмотреть катехизис (основы православной христианской веры), чтобы понимать, к чему приобщается, наследником чего становится, в кого верует. Это важно, потому что иногда, приняв Крещение, мы видим, как люди не всегда правильно понимают это таинство», — говорит настоятель храма.

Храм иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой Александр Погожев © ИА REGNUM

Прихожане Храма иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой Александр Погожев © ИА REGNUM

Протоиерей Николай Писарев подчеркнул, что человек имеет возможность общаться с Богом. Через молитву. Именно молитва — это беседа с Богом. И она очень важна.

Богослужение в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой в День Крещения Руси Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой в День Крещения Руси Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой в День Крещения Руси Александр Погожев © ИА REGNUM

«Человек всю свою земную жизнь посвящает спасению души и Богу. Без молитвы невозможно ни душу свою спасти, ни пообщаться с Богом. Молитва — это основа. Она преодолевает пространство, время и любые препятствия, она соединяет всех нас с Богом, и наше общение с Богом нас тоже соединяет. Такое молитвенное общение во время божественной литургии является нашим общим делом. Совершая божественную литургию, мы становимся общниками спасения, которое Господь совершил для нас. Участие в литургии для православного христианина — это основание для спасения, основание человеческой жизни. Именно в божественной литургии человек приобщается к настоящей духовной жизни. Не просто к жизни, в которой мы принимаем какие-то наслаждения, устраиваем свой быт. Это не вся жизнь. Она состоит и из духовной жизни, наполненной Богом. Во время божественной литургии мы соединяемся со Христом Спасителем, то есть наполняемся Богом, и его благодать действует в нас в течение всей нашей жизни посредством божественной литургии», — обратил внимание он.

Богослужение в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой в День Крещения Руси Александр Погожев © ИА REGNUM

Прихожане храма во время службы Александр Погожев © ИА REGNUM

Храм иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой Александр Погожев © ИА REGNUM Сергий, отдыхающий. Приехал из Воркутинско-Устинской епархии Александр Погожев © ИА REGNUM

Дарья Владимировна, семинарист регентского отделения ярославской духовной семинарии Александр Погожев © ИА REGNUM

Церковные свечи Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой в День Крещения Руси Александр Погожев © ИА REGNUM

Настоятель храма подчеркнул, что нет большего таинства и лекарства на земле, чем причастие через тело и кровь Христову. Человек, который приобщается к телу и крови Христа, становится не только наследником Царствия Божия, но уже здесь, на земле, видит рай.

Протоиерей Николай Писарев исповедует прихожанку Александр Погожев © ИА REGNUM

«Соединение с Богом может на какую-то долю секунды, на мгновение, которое, может, для нас незаметно, делает человека безгрешным. Этот момент принятия причастия, когда Господь честною своею кровью отмывает грехи человеческие, мы имеем возможность начать жить сначала. Как бы с чистого листа. Всё прошло, все грехи прощены, в таинстве исповеди все они осознаны и принято твердое решение сопротивляться греху, не поддаваться ему и таким образом через причастие тела и крови Христовых сам Господь помогает человеку избавиться от греха. Следовательно, стать вновь чистым, неповрежденным и иметь возможность войти в рай, потому что Бог ничто нечистое не принимает. Мы должны понимать, что Бог принимает человека только тогда, когда он имеет раскаяние в совершенных грехах, а также твёрдую веру и намерения не совершать грехи, а следовать заповедям Божьим», — рассказал протоиерей Николай Писарев.

Молитва о болящем Александр Погожев © ИА REGNUM Молитва Александр Погожев © ИА REGNUM

Богослужение в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Агой в День Крещения Руси Александр Погожев © ИА REGNUM

Строя храмы, люди уверены, что они строят не земное, небесное прибежище своей души. В планах прихода — возведение жилья для паломников, которые приезжают на юг, на Кавказ, чтобы укрепить свое здоровье и далее продолжить молитвенные труды. Особенно хорошо во время постов селиться на территории православного храма, в паломнических домах, где людям предоставляется возможность и помолиться, и укрепиться в тишине и мире, благостно провести это время.

Прихожане готовятся к богослужению в храме в День Крещения Руси Александр Погожев © ИА REGNUM

Колокола Александр Погожев © ИА REGNUM Колокола Александр Погожев © ИА REGNUM

Прихожанка звонит в колокола в День Крещения Руси Александр Погожев © ИА REGNUM

Прихожанка звонит в колокола в День Крещения Руси Александр Погожев © ИА REGNUM

Неотъемлемая часть православной веры — казаки, воины Христовы. Традиции кубанского казачества живы, и этим настоятель храма считает важным поделиться с паломниками.

Прихожане готовятся к богослужению Александр Погожев © ИА REGNUM

Церковный колокол Александр Погожев © ИА REGNUM

«Придя сюда, казаки основали здесь и православную церковь, утвердили её среди живущих здесь народов. Историческое значение казачества нельзя отметать. Сейчас идут разные толкования в этом отношении, что, дескать, казаки не отвечают каким-то требованиям. Всё же у нас есть своё понимание, каким должен быть православный казак. Нужно учесть, что сегодня, как и прежде, казачество стоит на страже рубежей нашего Отечества, и основная задача казаков — это защита нашей Родины. Хотелось бы, чтобы наше казачество укреплялось. Мы стараемся всем духовенством делать так, чтобы наши казаки приобщались к вере и становились настоящими казаками, потому что казак без веры — не казак. Традиции кубанского казачества очень сильны, они сохранились и передаются из поколения в поколение. Черноморские казаки почитают стариков, слушают их наставления и принимают участие в строительстве православных храмов, почитании Бога и Пресвятой Богородицы, стараются соблюдать все посты. Поэтому для приезжих знакомство с жизнью и бытом казаков было бы очень интересно», — считает протоиерей.