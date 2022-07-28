Москва, 28 июля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Эффективность украинского контрнаступления на освобожденный Россией Херсон кажется весьма сомнительной. Об этом 28 июля заявил военный корреспондент Александр Коц в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, вся территория перед Херсоном представлена степной местностью. Поэтому в случае наступления украинская армия будет очень уязвима. Все это наводит на мысль, что Киев специально пытается отвлечь внимание России и готовится нанести удар в другом месте.

«Я придерживаюсь теории, что наступлением на Херсонщину нас пытаются отвлечь от чего-то другого. Например, они могут пойти на перерезание нашей группировки в Харьковской области», — сказал Коц.