Челябинск, 28 июля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Ситуация с гибелью шестилетнего мальчика во дворе школы на территории посёлка Фёдоровка Челябинской области не просто трагичная, а чудовищная. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 28 июля на областном аппаратном совещании.

Kremlin.ru Алексей Текслер

Трагедия произошла на прошедшей неделе. Ребёнок утонул в колодце с водой. Глава региона отметил, что мальчик погиб на территории образовательного учреждения, где все меры безопасности должны быть соблюдены по определению.

Текслер также поручил своему первому заместителю Ирине Гехт вместе с заинтересованными ведомствами организовать во всех школах региона инвентаризацию потенциально опасных объектов, расположенных на прилегающей территории.

«Я это поручение распространяю на абсолютно все образовательные, социальные, медицинские учреждения в регионе», — подчеркнул чиновник. И обязал подчинённых обратить отдельное внимание на Отдельное внимание на базы отдыха и детские оздоровительные лагеря, «тем более многие из них работают круглогодично».