Москва, , 18:50 — REGNUM Освобождение Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС) в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно ударило по боеспособности вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 июля заявил военный корреспондент Александр Коц в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, объект был оборудован системами наблюдения, которые существенно осложняли продвижение российских войск. Сейчас же эта проблема решена.

«С взятием Углегорской ТЭС мы лишили противника глаз. На этом пункте был мощнейший наблюдательный пункт, камеры могли просматривать местность на 25-30 километров», — сказал Коц.

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