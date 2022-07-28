Москва, 28 июля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В отдельных районах Москвы за один час выпало до 15 миллиметров осадков, что составляет почти 20% месячной нормы. Об этом сообщается в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень в Москве

Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано в Южном административном округе. Сильные ливни прошли также в Юго-Западном и Северо-Западном административных округах.

В Комплексе городского хозяйства предупредили, что, по прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных осадков сохранится как минимум до 20:00, непогода может сопровождаться порывами ветра до 20 метров в секунду.