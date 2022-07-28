Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина длились более двух часов, сообщил вечером 28 июля представитель пресс-пула Белого дома.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент Байден завершил беседу с председателем КНР Си Цзиньпином в 10:50 по времени Восточного побережья США», — сказал он.

Содержание и итоги беседы не раскрываются.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины, обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе, а также пояснить политику США в отношении Тайваня.

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