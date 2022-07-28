Токио, , 18:43 — REGNUM Японская компания Nintendo выпустит вторую часть дополнения Booster Course для игры Mario Kart 8 Deluxe. Информация об этом появилась 28 июля на странице проекта в Nintendo eShop.

Super Mario Joseph Redfield

Дополнение выйдет 4 августа 2022 года и будет включать в себя восемь трасс. Семь дополнительных локаций являются ремейками карт из старых частей, а восьмая будет совершенно новой.

Напомним, что Mario Kart — это серия гоночных игр по вселенной Mario для консолей от Nintendo. Первая часть была выпущена в качестве спин-оффа к основной серии Super Mario 27 августа 1992 года.

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