Токио, 28 июля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Японская компания Nintendo выпустит вторую часть дополнения Booster Course для игры Mario Kart 8 Deluxe. Информация об этом появилась 28 июля на странице проекта в Nintendo eShop.

Joseph Redfield Super Mario

Дополнение выйдет 4 августа 2022 года и будет включать в себя восемь трасс. Семь дополнительных локаций являются ремейками карт из старых частей, а восьмая будет совершенно новой.

Напомним, что Mario Kart — это серия гоночных игр по вселенной Mario для консолей от Nintendo. Первая часть была выпущена в качестве спин-оффа к основной серии Super Mario 27 августа 1992 года.