Скопье, , 18:44 — REGNUM Работники вагонной фабрики Кольска в Северной Македонии утром 28 июля заблокировали проезд по железной дороге в районе станции Веля в знак протеста против полугодовой блокировки отчета бухгалтерской отчетности фабрики, а также против министерства транспорта и путей сообщения, которое за 20 лет не удосужилось заняться вопросом о составлении устава компании.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, глава профсоюза работников фабрики Тони Арсовски заявил, что из-за блокировки бухгалтерии «Кольской» Управлением государственных расходов, фабрика в течение трех месяцев не может уплатить в рассрочку долг в размере 37 млн македонских денаров и приобрести расходные материалы для ремонта 20 локомотивов и одного вагона, в то время как на очереди ожидают ремонта еще 10 цистерн.

Работники требуют от государства помощи в уплате долга. Свои требования в конце июня они направляли письмом премьер-министру Северной Македонии Димитару Ковачевски.

В настоящей момент численность работников фабрики составляет 76, что в 4 раза меньше, чем 20 лет назад. При этом половина работников скоро выйдет на пенсию.

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