Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге раскритиковали решение Эстонии о прекращении выдачи жителям России вида временного вида на жительства и учёбу. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения петербуржцев по этом поводу.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители России теперь не смогут получить временный вид на жительство и учёбу. Такие санкции для России утвердило правительство прибалтийской страны. В Северной столице на такое решение Эстонии предложили напомнить, кто они есть.

«Надо им напомнить, кто они есть, — написал Alexey Rikstroy. — Просто перестанем у них зерно и овощи покупать, оставим фуры с товарами на границе, а свои повернем, нам есть куда продавать. А они останутся без фермерского хозяйства, без удобрений, без цветных металлов, без атомной энергетики, без железнодорожного сообщения».

Пользователь добавил, что положение Брюсселя на сегодняшний момент такое, что, когда Эстония останется без российского сырья, Евросоюз не сможет их «тянуть». «Это для нас всего лишь плевок на карте, а мы для них отнюдь», — заключил пользователь.

Некоторые, после того, как узнали о решении Эстонии, задались вопросами: кто туда вообще ездил учиться и чему? Также пользователи отмечали, что им сейчас не до Эстонии.

«Чего это, мы же вместе так дружно жили», — задумалась Kseniia Light.

Другой пользователь также напомнил, что Эстонии в конце XX века позволили отделиться. Комментатор подчеркнул, что государство в Прибалтике и Россия затем спокойно сосуществовали.

«Чего у людей в голове, опилки, что ли? Захотели в свое время отделиться, пожалуйста, газ надо, нефть, электричество, пожалуйста. Живите, никто не трогает. Фестивали проводили, туристы ездили, денежки отвозили. А вот Донбасс, захотел так же жить самостоятельно, их давай убивать, уничтожать… И мелочь тупая, как Эстония, туда же… Ну и злодеи…», — отметила Людмила Г.

Напомним, ранее власти Эстонии на пять лет ввели запрет на въезд в республику в отношении российской поп-группы «Руки вверх» за то, что группа гастролировала в Донбассе.