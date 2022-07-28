Добрянка, Пермский край, 28 июля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Добрянке (Пермский край) подросток отдан под суд за избиение мужчины до смерти. Об этом сообщает краевое управление СКР.

1dzer.ru Суд

По данным следствия, в мае ранее судимый 17-летний юноша напал на своего 42-летнего знакомого. Будучи пьяным, он нанёс ему удары ногами и руками. В результате пострадавший скончался.

Суда юноша дожидается под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четверых подростков из Добрянки осудили за угон автомашины.