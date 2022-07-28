Ставрополь, , 18:38 — REGNUM Эксперимент по введению курортного сбора в Ставропольском крае оказался весьма успешным. С момента его внедрения в 2018 году на средства, поступившие от курортного сбора, появилась возможность реализовать множество проектов по благоустройству городов-курортов Кавминвод. Такой же эффект может дать и туристический сбор, считает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Символ Кавминвод АО Кавказ. РФ

«Смотрю за обсуждением и вижу всё те же возражения, которые изначально звучали и у нас. Что сбор может отпугнуть туриста, усложнить процедуру заселения. Вообще, будет сбор — и никто больше не приедет. Негативные ожидания были, но не оправдались. Мы внедрили курортный сбор и увидели положительный эффект. <…> Поэтому с коллегами из других регионов готов делиться опытом. Приезжайте, смотрите, всё расскажем и объясним. Мы прошли этот путь сами и поможем другим», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он также выразил уверенность, что при внедрении туристического сбора по всей России выиграет вся туристическая отрасль.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по туризму разработал законопроект о распространении туристического (курортного) сбора на всю территорию России.

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