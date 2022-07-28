Ставрополь, 28 июля 2022, 18:38 — REGNUM Эксперимент по введению курортного сбора в Ставропольском крае оказался весьма успешным. С момента его внедрения в 2018 году на средства, поступившие от курортного сбора, появилась возможность реализовать множество проектов по благоустройству городов-курортов Кавминвод. Такой же эффект может дать и туристический сбор, считает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Он также выразил уверенность, что при внедрении туристического сбора по всей России выиграет вся туристическая отрасль.
Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по туризму разработал законопроект о распространении туристического (курортного) сбора на всю территорию России.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме хотят распространить курортный сбор на всю Россию