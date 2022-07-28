Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Игра Life is Strange: True Colors от американского разработчика Deck Nine Games получит роман со Стеф в главной роли. Информация об этом появилась 28 июля на странице проекта в Twitter.

Life is Strange: True colors Скриншот с YouTube

Выход романа запланирован на 21 марта 2023 года. Книга является приквелом к Life is Strange: True Colors и расскажет о Стеф Гингрич и ее подруге Иззи.

Напомним, что Life is Strange — это серия игр в жанре интерактивного кино, первая часть которой вышла 30 января 2015 года. Ее оценка на Metacritic составляет 83 балла из 100.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр Джон Сина появится в игре Fortnite