Москва, , 18:37 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в четверг, 28 июля, в Сергиевском зале храма Христа Спасителя с большой группой детей, приехавших с Донбасса, из освобожденных районов Харьковской области, а также из Киева.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин, ИА REGNUM

В беседе с ребятами он признался, что его очень тревожит происходящее на Донбассе, потому что народ, который там живет, это чада Московского патриархата.

Предстоятель Церкви благословил детей и призвал их всегда хранить веру, которая будет для них маяком в трудных жизненных ситуациях. Для иллюстрации своих слов патриарх рассказал о случае, который произошел с ним в молодые годы, когда он приехал покататься на лыжах на горе Ай-Петри в Крыму. Несмотря на ясную погоду в тот день, пожилой смотритель предупредил его, что погода может резко измениться, и на всякий случай оставил зажженной лампочку. Именно ее свет помог будущему патриарху найти дорогу обратно, когда погода действительно вдруг резко изменилась, и стало не видно пути.

Патриарх признался, что всегда будет рад видеть детей Донбасса, и не только Донбасса, но и детей из любого другого места «нашей исторической родины», где люди страдают, где их дискриминируют, особенно по принципу веры и национальности.

«Поэтому мое сердце и двери церковной Москвы для вас открыты», — сказал он.

«Если какое-то чувство удовлетворения, успокоения вы получили от посещения Москвы, то это означает, что все-таки духовный центр Русской православной церкви, Москва — это то место, которое, конечно, овеяно славой наших угодников, святых, великих святителей земли Русской, это то место, которое имеет совершенно особую духовную энергетику. И вот если вы почувствовали духовный импульс, исходящий от центра русского православия, то слава Богу», — сказал патриарх.

Во время поездки в столицу, которая проходит 27–31 июля, дети Донбасса и Украины имеют возможность поклониться святыням и посетить ряд культурных и развлекательных мероприятий. Так, сегодня они присутствовали на патриаршем богослужении в Успенском соборе Кремля. Также запланированы посещения Храма Христа Спасителя, музеев, аттракционов, океанариума, игровых комнат, творческих мастерских.