28 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 19:02 — REGNUM Очередной темой для обсуждения в соцсетях Грузии стало соглашение между Брюсселем и Баку об удвоении поставок газа из Азербайджана в ЕС по Южнокавказскому трубопроводу. Часть грузинских экспертов, а вместе с ними и рядовых пользователей увидела в этом решении как для участников соглашения, так и для Грузии угрозы со стороны России.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вероятность угроз велика, так как Россия, которая возлагает большие надежды на «товарища зиму», всячески попытается помешать этому проекту. Азербайджану, который защищает Турция, она вряд ли что-то сделает. И остается в этом звене самое уязвимое место — совершенно не защищенная Грузия», — тревожно заметил аналитик З. А.

«А в чем же выход?» — поинтересовалась М. П.

«А выход в том, что мы не должны склонять голову ни перед кем, ни перед внутренними негодяями, ни перед внешними», — ответила ей М. М.

«Тут и думать нечего, Запад играет в двойную игру», — откликнулась она же на сомнения автора поста в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Нас спасет членство в НАТО и Евросоюзе, к тому же срочное», — предположил Д. Г.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как, каким образом, да еще и срочно? Что нам, втянуться в войну? Украина втянулась и что получила? Ни НАТО ей, ни Като…», — усмехнулась К. Г.

«Именно для защиты этой «перспективы» им и нужно было открыть здесь второй фронт, ввести эмбарго против России, чтобы русские вторглись, а потом перенесли внимание на этот газопровод», — попыталась объяснить Е. С.

«Надеюсь, те, до кого дойдет этот газ, хотя бы сейчас позаботятся о тех странах, по которым проходит путь их «незамораживания», — заметила с надеждой М. Х.

«Не беспокойтесь! Если это случится, то по этому самому газопроводу пойдет опять-таки российский газ, и это не случится без желания России. Азербайджану своего газа для себя не хватает, не то что для Европы», — ответил предыдущим участникам обсуждения Б. Б.

«Какая-то часть российского наша будет, но главное здесь то, что Россия хочет зимой поставить Европу перед энергокризисом и, соответственно, любой альтернативный источник поставок для нее неприемлем», — попытался объяснить З. А.

«Не думайте, что Россия хочет поставить Европу перед кризисом. Это обычная игра! Россия хочет, чтобы Европа была до конца энергетически зависимой от нее, а Европа сейчас ищет пути, чтобы купить российский газ так, чтобы не получать газ из России. Политика всё это. Прекрасно всё согласовано, и скоро закончится процесс раздела Украины. Народ дурят!» — возразил Б. Б.

«Да не замерзнет Европа. Попросит Россию, и та даст (газ). Пусть прекратят свою никчемную и вредительскую политику. А мы будем правы, если не пропустим азербайджанский газ», — вмешалась Т. Л.

«Азербайджан опять-таки будет закупать газ у России и поставлять в Европу. Россию это устраивает», — заметил Д. А.

«Думаю, это будет российский газ», — поддержал его Г. Н.

«Посмотрим, карты раскроются скоро», — ответил предыдущим пользователям инициатор этой дискуссии.