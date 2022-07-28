Москва, 28 июля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Призыв Сената США к Госдепу признать Россию государством — спонсором терроризма ещё больше углубит пропасть в отношениях между странами и вряд ли отразится на отечественной экономике, отметил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкамПавел Тараканов.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

РанееИА REGNUMсообщало, что Сенат в США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В документе указывается, что «ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия».

По мнению Тараканова, США хотят ещё больше осложнить торговлю России с внешним миром и рассчитывают, что компании будут опасаться вести торговлю с российскими партнёрами из-за боязни попасть под какие-нибудь вторичные санкции США.

«Может, кто-то и побоится, но в целом уверен, произойдет обратное. В силу очевидной абсурдности этого решения для всего мира окончательно нивелируется само понятие спонсора терроризма и станет восприниматься исключительно как политическое, не имеющее никакого отношения к спонсированию террористической деятельности», — написал Тараканов в своем телеграм-канале.

Сенатор считает, что подобный шаг США вряд ли как-то повлияет на экономику России, так как все возможные санкции уже введены.

«Однако ещё больше углубит пропасть в отношениях между нашими странами, а в итоге подтолкнет мир к новому полицентричному мировому порядку. Ведь передоговариваться, в конце концов, придется глобально, на приемлемых и выгодных для нас условиях», — заключил он.