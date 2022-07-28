28 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 18:52 — REGNUM Евро сдает позиции. Немецкое издание Die Welt, публикацию которого приводит «Российская газета», указывает на рекордную в Германии инфляцию, составившую в июне 7,6 процента, и самый низкий за последние 20 лет курс национальной валюты по отношению к американской, пеняя при этом во многом на действия Европейского центрального банка (ЕЦБ), опасающегося ужесточать кредитно-денежную политику.

Евро Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем китайское издание «Хуаньцю шибао» публикует мнение своего обозревателя Фэн Сяоху, о чем сообщает информагентство «Прайм», который считает, что за ослаблением позиций евро к доллару стоят не экономические причины, а политические. И ведут, по сути, политическую войну против евро, по его мнению, именно США. Если дословно, то китайский обозреватель говорит, что «в планы США не входит сильная и независимая Европа, валюта которой составит конкуренцию доллару». Развивая свою мысль, Сяоху рассуждает дальше о том, что использовать лишь экономические данные для объяснения падения евро по отношению к доллару было бы в корне неправильно, хотя, указывает он, США и их союзники в один голос утверждают, что обменный курс определяется рынком.

Все же он (курс), утверждает автор статьи, всегда отражает перспективы экономического развития страны и возможности макроконтроля. Обозреватель «Хуаньцю шибао» считает, что подавление евро Вашингтоном — вполне предсказуемое явление: сразу после своего появления европейская валюта утвердилась как вторая валюта, мешая доллару собирать прибыль со всего мира. Припомнил Сяоху США и то, что военно-промышленный комплекс Америки сумел неплохо заработать на конфликте вокруг Украины, и то, что под лозунгом общих ценностей они оказали давление на ЕС, требуя наложить санкции на российский энергетический сектор, тем самым заблокировав для западноевропейских стран возможность обращаться за помощью к Москве.

При этом СПГ, который США раньше не могли никому продать, неожиданно стал востребованным товаром, который нигде не купить, указывает автор, а зависимость Германии и Франции от ресурсов и рынков сегодня — на фоне роста цен на газ и нефть и разрыва цепочек поставок сырья — наносит их экономике ущерб структурного и долгосрочного характера. К геополитике китайский обозреватель подводит и само по себе будущее евро. Америке, говорит он, не нужна сильная и независимая Европа, имеющая хорошие отношения с Россией, следовательно, Вашингтон не заинтересован в сильном евро. И казалось, на этом — точка, как тут Сяоху привел еще один аргумент не в пользу евро: в мае этого года Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал, по его словам, вес пяти валют в специальных правах заимствования (СДР). Среди них вес доллара и юаня, подчеркнул китайский обозреватель, увеличился, а вес евро, иены и фунта уменьшился.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«И можно заметить, куда дует ветер», — (возможно, показалось, что победно) резюмировал Сяоху.

Судя по всему, не согласен с обрисованными китайским обозревателем перспективами евро российский эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин, который в другой публикации издания «Прайм» объяснил, что, с одной стороны, ситуативно сейчас на курс евро к доллару давят два основных фактора — более жесткая позиция американского регулятора и угроза рецессии европейской экономики из-за роста цен на энергоносители. В то время как федрезерв США, по словам эксперта, начал ужесточение монетарной политики еще в прошлом году, а с марта уже приступил к повышению учетной ставки, ЕЦБ, стремясь поддержать экономический рост в условиях преодоления последствий пандемии, долго воздерживался от сокращения программы количественного смягчения, а учетную ставку и вовсе впервые повысил лишь в июле, причем — всего на 0,25 процентного пункта.

То есть доходности по американским облигациям, указывает Клюкин, «выше, чем по европейским, и капиталы перетекают из евроактивов в долларовые». Бежать инвесторов из евро, по его мнению, заставляет и рост политической напряженности, и опасность нового охлаждения мировой экономики, опасения рецессия в Европе на фоне её же антироссийской санкционной политики, лишающей важного конкурентного преимущества — дешевой энергии. Но, замечает Клюкин, действительно, уже долго — с июня 2008 года — евро находится в нисходящем по отношению к доллару тренде, но при этом все это время доля расчетов в евро в мировой торговле устойчиво нарастала. Внешнеторговый баланс и бюджетные показатели у стран ЕС, подчеркивает российский эксперт, в целом существенно лучше, чем у США, как и отношение долга к ВВП. То есть реально — евро, по его словам, куда лучше обеспечен, а его ослабление к доллару, как считает Клюкин, только повысит конкурентоспособность европейских товаров в мировой торговле. Иными словами, судя по аргументам эксперта, перспективы европейской экономики выглядят не ахти только на краткосрочном горизонте.

«Тем более что из-за дороговизны газа, нефти и угля в ближайшее время ухудшатся показатели бюджетного и внешнеторгового баланса», — прогнозирует Клюкин.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако, с другой стороны — с понижением градуса политической напряженности и с восстановлением торговли с Россией, то есть — в долгосрочной перспективе шансы на выход из кризиса у европейской экономики выше, чем у США: при дорогом долларе, резюмирует эксперт, Штатам будет еще сложнее конкурировать и рассчитываться по долгам.

Тем временем Счетная палата России (СП) предлагает исключить евро из «корзины» ФНБ. Как сообщают «Известия» со ссылкой на материалы контрольного ведомства по итогам анализа формирования, использования и управления средствами ФНБ, речь идет о пересмотре структуры средств ФНБ не только по причине наличия активов недружественных стран, причастных к антироссийским санкциям, но и в связи с их убыточностью по итогам прошлого года. Наряду с евро Счетная палата предлагает также исключить размещаемые в ФНБ активы в фунтах стерлингов и японских иенах. Ведомство рекомендовало правительству РФ поручить Минфину России с участием Банка России в срок до 29 июля 2022 года проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств ФНБ.