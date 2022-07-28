Нижний Новгород, , 18:31 — REGNUM В четверг, 28 июля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел экскурсию для школьников из Донецкой народной республики. Около 50 ребят 12−17 лет и сопровождающие их педагоги прибыли в Нижегородскую область в рамках проекта «Университетские смены». В первой смене — представители таких городов, как Мариуполь, Макеевка, Амвросиевка, Горловка, Снежное.

Глеб Никитин Иван Шилов, ИА REGNUM

«В первую очередь, мне самому было интересно! Хотелось увидеть ребят, прочувствовать их настроение. Люблю рассказывать про Кремль, Нижний Новгород, нижегородскую историю. Ребята из Донецкой народной республики — очень позитивные, с огромным интересом к истории Нижегородского края, к истории большой нашей земли. Сегодня еще и День крещения Руси. Очень хороший повод для обсуждения со школьниками Донбасса наших исторических взаимосвязей», — отметил Глеб Никитин.

Глава региона рассказал ребятам из ДНР и о масштабной программе обновления Нижегородского кремля, которая была реализована год назад к 800-летию Нижнего Новгорода. Впервые за 200 лет стал доступен кольцевой маршрут по боевому ходу Кремля. Его протяженность — более 2 километров.

«Я сам недавно был на Донбассе. Посетил Иловайск, Харцызск, Донецк. Конечно, мы будем активно помогать восстанавливать мирную жизнь там, а сегодня хотелось поделиться красотами Нижнего Новгорода и поднять ребятам настроение», — добавил Глеб Никитин .

Участником федерального проекта «Университетские смены» в Нижегородской области стал Мининский университет. Всего в регионе будет организовано две смены, в которых примут участие около 100 ребят. Для них Мининским университетом разработана дополнительная общеразвивающая программа «Наследие России».

«Ребята посетили Технопарк Мининского университета. Особенно детям понравилось в современных лабораториях: они увидели, как устроены роботы, попробовали печатать на 3D-принтерах и примерили VR-очки. Также наши волонтеры провели экскурсию в Музее просвещения Мининского университета и в планетарии. Уверен, что у ребят останутся хорошие впечатления от нашей страны и области, счастливые воспоминания о летнем отдыхе, и, возможно, появится желание вернуться в Нижний Новгород снова уже в качестве абитуриентов нашего вуза», — сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков .

Проживание, педагогическое сопровождение, питание участников смены организовано министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области на базе Учебного центра патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец».