Губернатор Нижегородской области провел экскурсию для школьников из ДНР
Нижний Новгород, 28 июля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В четверг, 28 июля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел экскурсию для школьников из Донецкой народной республики. Около 50 ребят 12−17 лет и сопровождающие их педагоги прибыли в Нижегородскую область в рамках проекта «Университетские смены». В первой смене — представители таких городов, как Мариуполь, Макеевка, Амвросиевка, Горловка, Снежное.
Глава региона рассказал ребятам из ДНР и о масштабной программе обновления Нижегородского кремля, которая была реализована год назад к 800-летию Нижнего Новгорода. Впервые за 200 лет стал доступен кольцевой маршрут по боевому ходу Кремля. Его протяженность — более 2 километров.
Участником федерального проекта «Университетские смены» в Нижегородской области стал Мининский университет. Всего в регионе будет организовано две смены, в которых примут участие около 100 ребят. Для них Мининским университетом разработана дополнительная общеразвивающая программа «Наследие России».
Проживание, педагогическое сопровождение, питание участников смены организовано министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области на базе Учебного центра патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец».