Херсон, Украина, , 18:29 — REGNUM На освобожденных от укронацистов территориях Херсонской и Запорожской областей созданы Временные управления МВД России, сообщает 28 июля пресс-служба российского ведомства в Telegram-канале МВД Медиа.

Эмблема МВД

Для оказания помощи местным структурам правопорядка, находящимся в стадии формирования, из России прибыли сотрудники внутренних дел.

«На территории Херсонской и Запорожской областей созданы Временные управления МВД России. В соответствии с приказом МВД России в июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка. Территориальные органы внутренних дел Херсонской и Запорожской областей в настоящее время находятся в стадии формирования», — указано в сообщении.

Российские правоохранители уже приступили к охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, осуществлению оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

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