Москва, 28 июля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. До 15 мм осадков выпало в отдельных районах Москвы всего за один час, что составляет порядка 20% месячной нормы. Об этом 28 июля сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Ливень

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Южном административном округе столице. Также ливни прошли в Юго-Западном и Северо-Западном административных округах города.

«По прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных осадков сохранится минимум до 20:00. Непогода может сопровождаться порывами ветра до 20 м/с», — сказано в сообщении.