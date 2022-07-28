Элиста, , 18:25 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 48 человек, выписаны с выздоровлением три пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 28 июля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В ковид-центре, работа которого организована в Элисте, лечение получают 48 пациентов с COVID-19. Состояние одного человека врачи оценивают как тяжёлое.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 52 329 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 51 053 пациента. Справиться с COVID-19 не смогли 843 человека.