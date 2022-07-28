Майкоп, 28 июля 2022, 18:25 — REGNUM В Адыгее реализуют проект по созданию экотехнопарка. В него входят полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс, площадка для производства компоста. Общая стоимость проекта составляет 950 млн рублей, сообщил 28 июля в своем телеграм-канале глава республики Мурат Кумпилов.
Он назвал проект очень значимым для региона, так как власти республики намерены сохранять экологическое благополучие и уникальное природное наследие Адыгеи. Также было отмечено, что Адыгея вошла в число субъектов-лидеров по реализации реформы системы обращения с ТКО. По словам Кумпилова, запуск объекта в работу планируется к концу 2023 года.