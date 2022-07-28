Добрянка, Пермский край, , 18:25 — REGNUM В Добрянке Пермского края вынесли приговор четверым подросткам. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд Pixabay.com

Перед судом предстали местные жители в возрасте 15-ти, 16-ти и 17-ти лет. Им вменили угон автомобиля ВАЗ-2114. Преступление было совершено в феврале. Также один из них похитил из салона 10 тыс. рублей. Эти средства юноши потратили на продукты питания и спиртное.

Суд назначил им наказание, не связанные с лишением свободы. Оно варьируется от 100 часов обязательных работ до года условного заключения.