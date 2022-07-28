Ханты-Мансийск, , 18:22 — REGNUM В Югре горит охраняемая природная территория «Малая Сосьва» на площади 8 га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего на 28 июля в ХМАО зафиксировано 18 лесных пожаров на площади 4004 га.

Ситуация с лесными пожарами в Югре находится под контролем. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Все крупные пожары локализованы, отмечают в правительстве региона.

Всего в ликвидации природных пожаров в Югре задействовано 536 человек и три единицы техники.

«Это позволяет ликвидировать основную часть пожаров. Также планируется привлечение дополнительного оборудования», — пояснил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 27 июля зафиксирован 21 пожар на землях лесного фонда на площади 3499 га.

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