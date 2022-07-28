Москва, 28 июля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Вред от антироссийских санкций США и Европейский союз прежде всего наносят сами себе, заявил 28 июля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Rdif.ru Кирилл Дмитриев

Комментируя данные американского минторга о том, что ВВП США во II квартале снизился на 0,9% в годовом выражении, глава РФПИ напомнил, что ещё в начале июля констатировал начало рецессии в Штатах на фоне антироссийских санкций.

Напомнив также о данных за I квартал, когда снижение ВВП составило 1,6%, глава фонда назвал происходящее «масштабной рецессией в США», ведь «техническое определение рецессии в экономике предполагает падение ВВП два квартала подряд».

Причиной этого процесса эксперт назвал антироссийские санкции, а также разрыв глобальных логистических цепочек и растущую инфляцию. В результате в США наблюдается рекордное за последние 50 лет падение рынка акций.

Кроме того, из США идёт отток денег, причём интенсивность напоминает о временах мирового финансового кризиса 2008 года. И это не предел: есть признаки того, что развитие экономики США будет замедляться и дальше. Например, об этом говорит «рекордно низкое за 70 лет значение индекса потребительских настроений, согласно опросу Мичиганского университета».

Кирилл Дмитриев «По мере того, как многие страны распродают гособлигации США, всё более общепризнанным становится то, что санкции наносят больший вред экономике США и стран ЕС, чем экономике России».

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