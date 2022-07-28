Мадрид, 28 июля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Испанская певица Rosalía (Розалия Вила Тобелья) опубликовала новую песню под названием Despechá. Премьера работы состоялась на всех зарубежных музыкальных платформах 28 июля.

Кадр из видео Motomami Rosalía

По словам артистки, опубликованная композиция посвящена «ощущению свободы или даже сумасшествия, движению вперёд без сомнений или сожалений». Стоит отметить, что Despechá стала первым релизом Rosalía после выхода альбома Motomami.

Напомним, 18 марта 2022 года Rosalía выпустила свой третий студийный альбом под названием Motomami. Пластинка включила в себя 16 треков, а гостями релиза выступили The Weeknd и Tokischa.