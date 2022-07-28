Грозный, 28 июля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Авиакомпания Utair («Ютэйр») открывает новый международный авиарейс из аэропорта Чечни «Грозный» (Северный). С 3 августа на турецкий курорт Анталья будут дважды в неделю выполняться полеты.

Самолет

«С 3 августа мы начинаем полёты из Грозного в Анталью. Рейсы по средам и субботам», — говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

Кроме того, как отметили в авиакомпании Utair, продолжат выполняться полеты в Стамбул. Из аэропорта Грозного они совершаются ежедневно.

Ранее также в пресс-службе аэропорта «Грозный» сообщили о планах запустить с 11 августа 2022 года авиарейсы по маршруту Грозный — Бишкек — Грозный. Полёты в столицу Киргизии и обратно будут выполняться по четвергам.