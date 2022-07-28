Москва, 28 июля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Порядок дистанционного электронного голосования на муниципальных выборах утвержден в столице. Соответствующее решение 28 июля было принято во время заседания Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы в Москве

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления пройдут в столице с 9 по 11 сентября 2022 года в 125 из 146 муниципальных образований Москвы. Согласно новому порядку голосования принять в нем участие можно будет без предварительного сбора заявлений от его участников.

Таким образом предварительный список участников дистанционного голосования формироваться теперь не будет. Вместо него планируется использовать единый электронный список избирателей. Это новшество позволит гражданам принять решение о том голосовать ли им дистанционным или классическим методом непосредственно в день выборов.