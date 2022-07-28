Скопье, 28 июля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1866 образцов выявлено 884 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 210 — повторных. Также в стране зарегистрировано 745 случаев выздоровления и пять летальных исходов. Об этом 28 июля сообщает министерство здравоохранения республики. Отметим, что, несмотря на угрожающую динамику, тестирование на коронавирус в стране проходит менее активно, чем в соседних Албании и Косово.

Македония

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 326 154 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9 368, выздоровели 311 760 пациентов.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 5026. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.