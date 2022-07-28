Сургут, Югра, 28 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) перед судом предстанет гражданин, убивший велосипедиста за замечание. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО Злополучная обёртка, стоившая человеку жизни

По данным следствия вечером 18 мая 2022 года 41-летний обвиняемый, находясь в районе дома 3-а по ул. Дзержинского в Сургуте, обронил обёртку от шоколадного батончика на асфальт. Проезжавший мимо 46-летний велосипедист сделал ему замечание. Обвиняемый в ответ нанёс мужчине удар ножом в спину. От полученной травмы потерпевший скончался.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый страдает хроническим психическим заболеванием и не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

Дело направлено в суд для применения к нападавшему принудительной меры медицинского характера.