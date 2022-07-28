28 июля 2022 | Время чтения 4 мин

События на Украине, ставшие лишь поводом, а не причиной открытого противостояния, включая военное, между Россией и Западом, выявили не только противоречия в глобальном мироустройстве.

Александр Савельев, , 18:49 — REGNUM События на Украине, ставшие лишь поводом, а не причиной открытого противостояния, включая военное, между Россией и Западом, выявили не только противоречия в глобальном мироустройстве. Они открыто обозначили разногласия между Москвой и ее партнерами по ЕАЭС и СНГ, а также формальными союзниками по ОДКБ. Целесообразность существования этих псевдоинтеграционных объединений и раньше была под вопросом, теперь же становится очевидным, что они или в корне изменят подходы к своей деятельности, или естественным образом отомрут.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ни одна из стран СНГ, ЕАЭС и ОДКБ не выразила поддержки специальной военной операции России на Украине, все они старательно соблюдают западные антироссийские санкции. Больше того, президент Казахстана Касым Токаев, будучи в гостях в Санкт-Петербурге, назвал признанные Москвой ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями и сделал еще ряд острых выпадов против России.

В Киргизии за счет средств известного «филантропа» Джорджа Сороса проводятся так называемые обучающие мероприятия, где приглашенными лекторами выступают в том числе известные своей русофобской позицией представители Киева.

Джордж Сорос Niccolò Caranti

Недавно в городе Чолпон-Ата в Киргизии прошла четвертая консультативная встреча глав пяти государств Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Речь шла о региональной кооперации и интеграции в условиях глобального кризиса. Как отмечают местные наблюдатели, «полная международная изоляция России» понуждает государства региона к более тесному сотрудничеству. Это не первая площадка в Центральной Азии, которая создается в обход России, СНГ и ЕАЭС. Под эгидой Анкары активно работает Организация тюркских государств, в которую входят все страны региона (изоляционистский Туркменистан является наблюдателем), кроме Таджикистана. Многочисленные заявления, что новые региональные объединения не направлены против интересов России, плохо маскируют реальность: русофобия в Киргизии и Казахстане растет, а поддержка странами — партнерами России по интеграционным объединениям антироссийских санкций лишь обнажает подлинный вектор их политики.

При этом государства СНГ и ЕАЭС не брезгуют использовать антироссийские санкции для продвижения собственных экономических интересов. Первым эту практику еще в 2014–2015 годах после воссоединения России с Крымом освоил президент Белоруссии, которая является членом и Союзного государства, и СНГ, и ЕАЭС, и ОДКБ. Он тогда открыто призвал бизнес использовать антироссийские санкции для поставок через белорусскую таможенную территорию подсанкционных товаров в Россию. Выражение «белорусские креветки» стало тогда крылатым и отражало позицию большинства российских граждан, возмущенных двуличием союзника. Мало сомнений, что только жесточайший санкционный и политический прессинг недальновидного Запада после президентских выборов 2020 года и попытка майдана заставили белорусское руководство более внимательно отнестись к своим союзническим обязательствам. Впрочем, Минск, обязанный российской помощи собственным экономическим, а следовательно, и политическим выживанием, до сих пор не признает официально республики Донбасса, Абхазию и Южную Осетию. Критикуя в последнее время киевский режим, Александр Лукашенко тем не менее не сделал заявлений о справедливости воссоединения Крыма с Россией и специальной военной операции на Украине.

Александр Лукашенко President.gov.by

Недавно РБК сообщил о резком, более чем в два раза, росте экспорта угля из Казахстана в Евросоюз. Эти поставки замещают выпадающие из-за санкций российские объемы и при этом идут транзитом через территорию России. Прямо конкурируя со своими российскими коллегами и помогая Евросоюзу, с которым РФ находится в состоянии гибридной войны, Казахстан при этом еще и использует российскую таможенную территорию. Больше того, там совершенно этого не стесняются: «Вообще единое экономическое пространство с Россией и Белоруссией мы создавали как раз для того, чтобы пользоваться транзитными территориями этих стран, чтобы мы могли выходить к морю» (цитата по РБК). Сложно более откровенно сформулировать потребительское, иждивенческое отношение к РФ. Между тем возможность беспрепятственно пользоваться таможенной территорией России даже в ущерб России дают как раз пресловутые интеграционные соглашения.

Бывшие советские республики, а ныне независимые государства — участницы СНГ и ЕАЭС не довольствуются преимуществами равноправного членства в этих организациях и готовы использовать любые сложности Москвы для дальнейшего продвижения своих интересов даже в ущерб интересам России.

Это положение сложилось уже давно, задолго до санкционной войны РФ с Западом, и тем более до начала специальной военной операции на Украине. Ответственность за это несут не только постсоветские элиты новых независимых государств — они просто брали то, что им давали. Как, например, Украина, долгие годы получавшая тот же природный газ бесплатно и считавшая такое положение вещей справедливым. Но как только Россия заговорила о своих интересах и хотя бы немного более справедливом балансе национальных интересов, на Украине произошло два государственных переворота, закричали «москаляку на гиляку» и заявили о своем европейском выборе и членстве в НАТО. Российская помощь, порождая привычку к иждивенчеству, сыграла против России не только на Украине, но и на всем ныне распадающемся постсоветском пространстве.

Виноваты, прежде всего, российские чиновники, в том числе и в первую очередь в СНГ как старейшем объединении, пришедшем формально на смену СССР. Именно их некомпетентный карьеризм, желание усидеть на своем месте международного чиновника не позволили им отстаивать национальные интересы РФ, заставили соблюдать навязанные другими участниками правила, не замечая, что постсоветское пространство становится всё менее дружелюбным в отношении России.