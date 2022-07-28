Москва, , 18:26 — REGNUM Известный шоумен Александр Ревва не уехал из России вопреки информации в СМИ. Об этом 28 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста.

Александр Ревва Кадр из интервью Азамату Мусагалиеву

«Никто никуда не переехал. Мы не комментируем», — заявил представитель. В то же время точное местоположение Реввы в настоящий момент неизвестно.

Ранее блогер Алёна Жигалова рассказала об эмиграции Александра Реввы. По словам блогера, шоумен переехал в Испанию.

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