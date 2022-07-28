Хельсинки, 28 июля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Предложение аннулировать действующие визы граждан России прозвучало со стороны финского МИД, передаёт 28 июля YLE.

Финляндия

Так, возглавляющий консульский отдел министерства Юсси Таннер предложил прекратить оформлять визы для граждан России. Либо и вовсе аннулировать все выданные гражданам РФ визы.

Эти меры, стоит отметить, противоречат законами Европейского союза.

Кроме того, эстонский дипломат предложил менее скандальные варианты, например, ввести лимит на количество виз для российских граждан или оставить визы только для отдельных категорий (кто едет на похороны, на лечение).

Также глава отдела предложил остановить пассажирские перевозки через российско-эстонскую границу. И ещё он предлагает вариант, когда весь ЕС примет какое-то решение по въезду граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финны уже объявили, что гражданам России не следует больше давать визы.