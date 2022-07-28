Ижевск, , 17:54 — REGNUM В отношении 45-летнего жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в хищении более чем 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Удмуртии.

Мошенничество (сс) sajinka2

По данным следствия, в 2017 году 44-летняя жительница Глазова решила обменять свою квартиру на более просторную. По совету знакомых женщина обратилась к подозреваемому, который якобы предоставлял услуги риэлтора. Мужчина помог продать квартиру и предложил приобрести новую в одном из строящихся домов Ижевска. После получения на руки денег, подозреваемый заверил женщину, что передал их застройщику, после чего потерпевшая еще несколько раз передавала ему денежные средства на якобы отделочные работы. Однако в скором времени жительница Глазова обнаружила, что в списке собственников жилья её нет.

За подобные махинации подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 48-летний житель Ижевска потерял около 333 тыс. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте.

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