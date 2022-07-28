Владимир, 28 июля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области депутаты приняли изменения в областной закон о сельских старостах — теперь им положены компенсации части расходов по транспорту и связи, а также на подписку на прессу. Об этом сообщила пресс-служба областного Законодательного собрания.

Пресс-служба ЗС Владимирской области Вице-спикер Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов

Около двух лет в области действует закон о сельских старостах. В нем законодательно закреплены права старост, круг их полномочий и гарантии содействия со стороны властей.

В 2020 году депутаты фракции «Единая Россия» предложили закон, который подтверждает социально важный статус сельского головы. Документ дал старостам права на внеочередные приемы у глав муниципалитетов и на консультации в органах власти по любым рабочим вопросам. Их материальное обеспечение тоже ложится на плечи муниципалитетов. Кроме того, каждому старосте положено служебное удостоверение.

Нынешние изменения, предложенные врио главы региона Александром Авдеевым, касаются финансового вопроса. Теперь старостам гарантированы компенсации за использование общественного и личного транспорта, за средства связи и даже за подписку на официальное печатное издание Владимирской области. Выплата составит около тысячи рублей в месяц. В масштабах бюджета на год на эти цели предполагается 10,6 млн рублей.

«Староста — это, можно сказать, самый главный человек в деревне. Единственный, по сути, представитель власти на селе. В то же время он главный защитник интересов своих соседей перед властью. На нем лежит огромная ответственность, он несет на себе множество обязанностей и забот — к сельскому старосте приходят с любым житейским вопросом: упал напор воды, нет электричества, занесло снегом дорогу, покосился забор, нужно помочь разобраться в квитанции. Даже справедливо рассудить семейные ссоры тоже приходят к старосте. Кроме того, старосты формулируют предложения по благоустройству, объясняют властям нужды жителей села — по сути, развитие населенного пункта во многом зависит от старосты. Глава региона Александр Авдеев, я считаю, вынес очень правильное и актуальное предложение — поддержать сельских старост материально. Депутаты поддержали инициативу и закрепили ее законодательно. У нас общие стремления, и обе ветви власти действуют сообща», — прокомментировал поправки вице-спикер Законодательного собрания Роман Кавинов.