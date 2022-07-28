Во Владимирской области сельские старосты получат финансовую помощь
Владимир, 28 июля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области депутаты приняли изменения в областной закон о сельских старостах — теперь им положены компенсации части расходов по транспорту и связи, а также на подписку на прессу. Об этом сообщила пресс-служба областного Законодательного собрания.
Около двух лет в области действует закон о сельских старостах. В нем законодательно закреплены права старост, круг их полномочий и гарантии содействия со стороны властей.
В 2020 году депутаты фракции «Единая Россия» предложили закон, который подтверждает социально важный статус сельского головы. Документ дал старостам права на внеочередные приемы у глав муниципалитетов и на консультации в органах власти по любым рабочим вопросам. Их материальное обеспечение тоже ложится на плечи муниципалитетов. Кроме того, каждому старосте положено служебное удостоверение.
Нынешние изменения, предложенные врио главы региона Александром Авдеевым, касаются финансового вопроса. Теперь старостам гарантированы компенсации за использование общественного и личного транспорта, за средства связи и даже за подписку на официальное печатное издание Владимирской области. Выплата составит около тысячи рублей в месяц. В масштабах бюджета на год на эти цели предполагается 10,6 млн рублей.