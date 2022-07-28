Грозный, 28 июля 2022, 17:50 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры с выстроенными на плацу бойцами специальных подразделений, готовыми к доведению до конца специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На военной форме силовиков нашивки, на которых большими буквами написано «На Киев».
Такая же надпись нанесена на броню специальной военной техники. Руководство подразделений спецназа рапортует о готовности выполнить любые задачи на Украине по приказу верховного главнокомандующего — президента РФ Владимира Путина. Комментируя эти видеокадры, Кадыров сообщил, что скоро эти воины постучат в кабинеты украинской верхушки.