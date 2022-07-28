Грозный, 28 июля 2022, 17:50 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры с выстроенными на плацу бойцами специальных подразделений, готовыми к доведению до конца специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На военной форме силовиков нашивки, на которых большими буквами написано «На Киев».

Российский спецназ
Российский спецназ
Mil.ru

Такая же надпись нанесена на броню специальной военной техники. Руководство подразделений спецназа рапортует о готовности выполнить любые задачи на Украине по приказу верховного главнокомандующего — президента РФ Владимира Путина. Комментируя эти видеокадры, Кадыров сообщил, что скоро эти воины постучат в кабинеты украинской верхушки.

«Киевская верхушка, восседающая в тёплых креслах в своих золотых кабинетах, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов. Последствия того, что вы творили на протяжении восьми долгих лет, настигнут вас. В этом можете не сомневаться. По первому приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина все эти бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт. Будет команда — будет результат», — пообещал чеченский лидер.