Грозный, , 17:50 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры с выстроенными на плацу бойцами специальных подразделений, готовыми к доведению до конца специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На военной форме силовиков нашивки, на которых большими буквами написано «На Киев».

Российский спецназ Mil.ru

Такая же надпись нанесена на броню специальной военной техники. Руководство подразделений спецназа рапортует о готовности выполнить любые задачи на Украине по приказу верховного главнокомандующего — президента РФ Владимира Путина. Комментируя эти видеокадры, Кадыров сообщил, что скоро эти воины постучат в кабинеты украинской верхушки.

«Киевская верхушка, восседающая в тёплых креслах в своих золотых кабинетах, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов. Последствия того, что вы творили на протяжении восьми долгих лет, настигнут вас. В этом можете не сомневаться. По первому приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина все эти бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт. Будет команда — будет результат», — пообещал чеченский лидер.