Москва, , 17:49 — REGNUM Комфортная погода ожидается в Центральной России в предстоящие выходные дни 30 и 31 июля, после чего в регион может вернуться 30-градусная жара. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Жара в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После пятидневной жары и аномальных залповых ливней финал недели порадует жителей Центральной России: с приближением выходных атмосфера успокоится, а температурный фон, наконец-то вернётся в своё климатическое русло и станет очень комфортно», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в оставшиеся дни недели воздух по ночам будет остывать в среднем до +10…+15 ºC, а в дневные часы — прогреваться до +20…+25 ºC, что чуть ниже климатической нормы.

«Тем не менее, это ещё не закат лета. С наступлением августа, который обещает быть немного теплее положенного, в условиях малооблачной погоды и смены северной тяги ветров на южную температура воздуха с каждым днём начнёт повышаться», — сообщает «Фобос».

Отмечается, что к середине следующей недели температура воздуха в регионе вновь поднимется, термометры покажут +25…+30 ºC.