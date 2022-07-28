Москва, , 17:48 — REGNUM 28 июля московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании 22-летнего центрального полузащитника «Эспаньолы» и сборной Чили Виктора Мендеса.

ФК ЦСКА

«Красно-синие» заплатили чилийскому клубу 2,5 миллиона евро за трансфер хавбека. Соглашение Виктора Мендеса с ЦСКА рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. Также в контракте предусмотрена опция продления соглашения еще на один год.

В текущем сезоне чемпионата Чили Виктор Мендес принял участие в 15 турах, в которых набрал 4 (1+3) очка по системе гол+пас. Также футболист получил две желтые карточки.

Также пресс-служба «армейцев» сообщила, что в текущее летнее трансферное окно ожидается еще три трансфера на вход.