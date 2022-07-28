Рязань, 28 июля 2022, 17:48 — REGNUM Эндопротезирование с помощью робота-ассистента провели хирурги Рязанской областной клинической больницы, сообщает 28 июля пресс-служба правительства региона.
Пациенту провели предварительную компьютерную томографию поражённого участка, робот сопоставил данные, в том числе возраст, пол и состояние тканей. Затем в режиме реального времени виртуальный ассистент даёт подсказки хирургам об анатомических особенностях пациента и помогает установить искусственный сустав безупречно точно.
Рязанские врачи уже выполнили четыре подобные операции с роботом, столько же запланировано провести в ближайшее время.