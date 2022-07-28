Рязань, 28 июля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Эндопротезирование с помощью робота-ассистента провели хирурги Рязанской областной клинической больницы, сообщает 28 июля пресс-служба правительства региона.

(сс) mos.ru. Юлия Иванко Операция

Пациенту провели предварительную компьютерную томографию поражённого участка, робот сопоставил данные, в том числе возраст, пол и состояние тканей. Затем в режиме реального времени виртуальный ассистент даёт подсказки хирургам об анатомических особенностях пациента и помогает установить искусственный сустав безупречно точно.

«Робот учитывает мельчайшие индивидуальные особенности пациента, поэтому, когда идет установка эндопротеза, он не ошибается. Выравнивание проходит с точностью до одного градуса и одного миллиметра, в результате сустав устанавливается идеально. В дальнейшем это обеспечивает пациенту быстрый период восстановления и комфортную жизнь с эндопротезом», — пояснил заведующий ортопедическим отделением Рязанской ОКБ Юрий Муранчик.

Рязанские врачи уже выполнили четыре подобные операции с роботом, столько же запланировано провести в ближайшее время.