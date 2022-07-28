Архангельск, , 22:51 — REGNUM Образовательно-производственный кластер «ПрофиПром» по подготовке кадров для лесной отрасли создадут в Архангельской области. Регион получит грант в размере 100 млн рублей за победу конкурсе Минпросвещения РФ «Профессионалитет». Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

Поморье продолжит развивать лесную отрасль Правительство Архангельской области

Кадры для лесопромышленного комплекса в новом кластере будут подготавливать в 12 учреждениях средней профессиональной подготовки.

«Наша задача — сформировать современную базу для подготовки кадров, которые точно будут работать в отрасли», — отметил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области количество вакансий для молодых специалистов за год увеличилось на 53%, однако зарплаты «новичков» стали меньше.

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