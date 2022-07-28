Вашингтон, , 18:24 — REGNUM В Сеть выложили дебютный трейлер драмы «Блондинка» режиссёра Эндрю Доминика. Об этом сообщило издание Variety 28 июля.

Анна де Армас в фильме «Блондинка» режиссёра Эндрю Доминика Кадр из трейлера

В представленном ролике показаны ключевые моменты из жизни известной актрисы и певицы Мэрилин Монро (Норма Джин Мортенсон), которую в ленте сыграла Анна де Армас. Премьера картины на Netflix состоится 28 сентября 2022 года.

Напомним, «Блондинка» является экранизацией одноимённого романа писательницы Джойс Кэрол Оутс. Впервые фильм будет показан в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре 2022 года.

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