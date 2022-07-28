Ливерпуль, Великобритания, , 17:44 — REGNUM Футбольный клуб «Эвертон» из Ливерпуля 28 июля объявил о трансфере 22-летнего английского флангового нападающего «Бернли» Дуайта Макнила. Сумма трансфера составила 23,8 миллиона евро.

Соглашение Макнила с «ирисками» рассчитано на пять лет до конца июня 2027 года. За «Бернли» нападающий выступал с 1 июля 2014 года после перехода из академии «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Дуайт Макнил принял участие в 38 турах регулярного чемпионата Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Суммарно на поле футболист провел 3113 минут.