Белград, 28 июля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Все больше граждан Сербии выступает против присоединения их страны к антироссийским санкциям. Это показывают результаты исследования общественного мнения, которые 28 июля опубликовал портал NSPM.

VasenkaPhotography Белград

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Последний опрос, проведенный порталом, показал, что уже 84% граждан Сербии не одобряет введение санкций против России (предыдущие опросы показывали, что против антироссийских санкций выступает 82,2% населения).

Против вступления Сербии в НАТО выступает 88% населения. При этом почти 44% граждан выступает против присоединения Сербии к ЕС, а если условием для членства является признание независимости Косово, против такого политического союза выступает уже 82% граждан.

На вопрос, какая страна должна быть главным внешнеполитическим партнером и опорой Сербии затруднилось ответить 35% граждан, 25% граждан обозначило Россию, 21,4% выбрало ЕС, т. е. Германию.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия и сепаратистское Косово не могут рассчитывать на прием в ЕС, если не подпишут соглашение о «взаимном признании».