София, 28 июля 2022, 17:41 — REGNUM В кулуарах Народного собрания (парламента) Болгарии подрались представители двух крупнейших партий страны. Об этом 28 июля сообщает БНР.
По свидетельствам очевидцев, в рукопашной схватке сошлись активисты коалиционной партии «БСП» и оппозиционного движения «Возрождение». О причинах и деталях конфликта, а также его последствиях не сообщается.
Напомним, сегодня внеочередное заседание болгарского Народного собрания было сорвано из-за отсутствия кворума.
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